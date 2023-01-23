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السلطات الأوكرانية عن معارك صعبة وحاسمة شرقي البلاد

تتحدث السلطات الأوكرانية عن معارك صعبة وحاسمة شرقي البلاد، وتؤكد أن القوات الروسية تعييد تجميع صفوفها في دونباس، التي تعجز عن السيطرة عليها بالكامل بعد مرور 11 شهرا من بداية الحرب.