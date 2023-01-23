مدة الفيديو 55 minutes 39 seconds 55:39

الحصاد (2023/1/22)

تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2023/1/22) المواضيع التالية: – اتساع لجبهات التصعيد في جنوب وشرق أوكرانيا. – نتنياهو يقيل زعيم حركة شاس من الحكومة. – بوركينا فاسو تمهل فرنسا شهرا لسحب جميع قواتها.