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مدة الفيديو 55 minutes 39 seconds
55:39
الحصاد (2023/1/22)
تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2023/1/22) المواضيع التالية: – اتساع لجبهات التصعيد في جنوب وشرق أوكرانيا. – نتنياهو يقيل زعيم حركة شاس من الحكومة. – بوركينا فاسو تمهل فرنسا شهرا لسحب جميع قواتها.
23/1/2023
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