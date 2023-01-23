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ارتفاع تكلفة وسائل التدفئة إلى مستويات قياسية في لبنان

بلغت كلفة تأمين التدفئة خلال فصل الشتاء في لبنان هذا العام مستويات قياسية، خاصة مع استمرار الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.