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مقديشو تستفيق من جديد على وقع هجمات وتفجيرات مباغتة

في أعقاب هجوم لحركة الشباب على مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو، أعلنت السلطات الصومالية السيطرة على الوضع وانتهاء العملية، بعد تمكنها من القضاء على جميع المهاجمين الستة.