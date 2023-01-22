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معاناة أطفال متلازمة داون في المخيمات السورية

يتمتع المصابون بمتلازمة داون بالذكاء، ولكنهم بحاجة لرعاية خاصة لتطوير مهاراتهم، وهذا ما يقدمه مركز تخصصي برعاية أطفال متلازمة داون في إدلب شمال سوريا، ولكنه مهدد بالإغلاق بسبب شح التمويل.