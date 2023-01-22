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كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع الاقتتال في خيرسون

رصدت كاميرا الجزيرة من داخل إحدى نقاط الاشتباك السرية للجيش الأوكراني مشاهد من القتال المستمر بين القوات الأوكرانية والروسية في خيرسون جنوبي أوكرانيا. وتتعرض المدينة ومركزها لقصف روسي متواصل..