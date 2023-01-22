مدة الفيديو 02 minutes 42 seconds 02:42

فرنسا تعيش واقعا اقتصاديا متأزما.. هل تسير نحو الأسوأ؟

الإضرابات التي تشهدها فرنسا تنديدا بمشروع تعديل نظام التقاعد ليست إلا جزءا من مشهد متكامل لاقتصاد على وقع الأزمة.