مدة الفيديو 01 minutes 54 seconds 01:54

حرب أوكرانيا.. هل تغير موقف برلين في موضوع التسليح؟

منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، عدّلت ألمانيا قوانينها للسماح بإرسال أسلحة إلى مناطق النزاعات، وبقي ما ترسله إلى أوكرانيا محصورا في مجال الدفاع.