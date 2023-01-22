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بريطانيا.. تقدم مذهل في علاج سرطان الأمعاء

توصل فريق طبي بريطاني إلى أن العلاج الكيميائي قبل إجراء الجراحة لمرضى سرطان الأمعاء يقلل خطر عودة المرض، التجربة الطبية قادتها جامعتا برمنغهام وليدز في المملكة المتحدة.