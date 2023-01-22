الحصاد (2023/1/21)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2023/1/21) المواضيع التالية: – تونس وجدل الأحكام العسكرية على المدنيين. – أوكرانيا تجدد مطالبتها الغرب بتزويدها بدبابات ثقيلة. – تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي.
22/1/2023