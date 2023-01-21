مدة الفيديو 01 minutes 11 seconds 01:11

مسرح اليمن السعيد.. هاملت بلهجة يمنية

بعبارة “أكون ولا ما أكونش” يناجي أمير الدانمارك هاملت نفسه بلهجة سكان أهل عدن جنوبي اليمن، عرض مسرحي نادر يحيي آمال الكثيرين بعودة الحياة الثقافية إلى البلاد.