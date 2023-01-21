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فاغنر ومعارك روسيا في الخارج

نتعرف في هذا التقرير على شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، المتهمة بأنها الغطاء الذي تمارس من خلاله روسيا نفوذها في مناطق نزاع عديدة، ليس آخرها أوكرانيا.