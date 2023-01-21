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فاغنر.. من اسم موسيقي إلى مساندة الجيش الروسي

استمدت شركة فاغنر اسمها من الموسيقي الألماني الشهير ريتشارد فاغنر، ويسمون أنفسهم بالموسيقيين، وهم مقاتلون عسكريون محترفون، وتصر فاغنر على أنها “شركة عسكرية خاصة” إلا أنها تساند الجيش الروسي.