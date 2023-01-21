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شركات تكنولوجيا كبرى تسرح الآلاف من موظفيها في أميركا

أعلنت “ألفابت” الشركة الأم لغوغل الاستغناء عن 12 ألف موظف، وهو ما يعادل 6% من قوتها العاملة، وكانت منصات تكنولوجيا كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون استغنت هي أيضا عن آلاف من طواقمها.