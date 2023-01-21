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المغرب.. حرفة الجلباب الوزاني وتجارته

يقبل المغاربة خلال فصل الشتاء على الجلباب الوزاني، وتعد حياكة هذا الجلباب نشاطا رئيسيا لسكان مدينة وزان (شمال غربي المغرب) والمناطق المجاورة. ويحاك الجلباب الوزاني من الصوف ويمر بمراحل يدوية مختلفة.