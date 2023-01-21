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الحصاد (2023/1/20)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ خلال اجتماع لداعمي أوكرانيا في رامشتاين، تبايُن في المواقف.. حديث عن تكثيف المساعدات وإخفاق في حسم موضوع تزويد كييف بدبابات متطورة.