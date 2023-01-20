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مهندسة فلسطينية تدمج بين الأصالة والمعاصرة في فن السيراميك

تصنع مهندسة فلسطينية في غزة الأمل بالسيراميك عبر أعمال تدمج بين الأصالة والمعاصرة، وهي تسعى من خلال هذا الفن اليدوي لإبراز الهوية التراثية لفلسطين وحفظها في قالب إبداعي.