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ما الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا للانتصار في الحرب؟

ما أنواع الدبابات وناقلات الجند والمنظومات الصاروخية المرتقب أن تشارك في جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا؟ وما الأسلحة التي تريدها أوكرانيا ووعدت بعض العواصم الأوروبية بتزويد كييف بها؟