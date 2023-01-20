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غوغل تعلن أنها ستسرح 12 ألف موظف

بعد فيسبوك وأمازون وتويتر أعلنت شركة “ألفابت”، المالكة لمحرك بحث “غوغل” أنها ستسرح 12 ألف موظف في مختلف فروعها عبر العالم. إعلانٌ يفتح باب التساؤل عن مستقبل هذه الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا؟ ت