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بوريس بيستوريوس يتولى وزارة الدفاع الألمانية.. من هو؟

يتولى بوريس بيستوريوس وزارة الدفاع في ألمانيا خلفا لكريستين لامبرِيخت التي استقالت من منصبها بعد انتقادات وجهت إليها. في هذا التقرير نتعرف على الوزير الجديد.