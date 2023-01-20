الحصاد (2023/1/19)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2023/1/19) المواضيع التالية: – مستشار الأمن القومي الأميركي في الأراضي المحتلة تمهيدا لزيارة بلينكن. – العراق يتوج بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه.
20/1/2023