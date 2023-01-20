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احتجاجات عارمة في فرنسا رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد الحكومي

يتظاهر الآلاف في فرنسا رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد الحكومي المثير للجدل، وتنفذ معظم القطاعات الحيوية إضرابًا عاما يشمل قطاعات النقل والطاقة والملاحة الجوية والتعليم والصحة.