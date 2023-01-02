مدة الفيديو 01 minutes 52 seconds

الاحتلال يهدم منزلي شهيدين بدعوى قتل ضابط إسرائيلي

اقتحمت القوات الإسرائيلية بعشرات الدوريات العسكرية منزلي ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد بمدينة جنين، بتهمة قتل ضابط إسرائيلي قرب حاجز الجلمة العسكري.
2/1/2023