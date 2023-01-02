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الجزيرة ترصد مراسيم حفل تنصيب رئيس البرازيل

تسلم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شارة الرئاسة ليعود إلى الحكم للمرة الثالثة في تاريخه في حفل تنصيب ضخم أقيم في العاصمة برازيليا.