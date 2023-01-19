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10 دول أوروبية تتعهد بتقديم مساعدات لأوكرانيا

قبيل ساعات من اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في مدينة رامشتاين الألمانية، تعهدت 10 دول أروبية بتقديم مساعدات هجومية لأوكرانيا. ولأن ألمانيا ليست من بين هذه الدول، انتقد الرئيس الأوكراني..