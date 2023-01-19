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مدة الفيديو 07 minutes 21 seconds
07:21
النشرة الاقتصادية (2023/1/19)
تراجع سعر صرف العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار في السوق الموازية. فقد وصل سعر صرف الدولار إلى 50 ألف ليرة. وبذلك تكون العملة اللبنانية فقدت 95% من قيمتها منذ بداية الأزمة..
19/1/2023
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