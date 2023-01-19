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المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع أرييه درعي من تولي أي منصب وزاري

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمنع زعيم حركة شاس أرييه درعي من تولي أي حقيبة وزارية بعد إدانته بتهم جنائية.