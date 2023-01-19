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الحصاد (2023/1/18)

تناول عبد القادر عياض في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإبعاد زعيم حزب شاس من عضوية حكومة نتنياهو.. ووفد من الكونغرس الأميركي يرفض لقاء أي ممثلين عن حزبيْن يمينييْن