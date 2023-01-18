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مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية قرب كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة جراء حادث تحطم مروحية بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في ضاحية بروفاري شرق العاصمة كييف.