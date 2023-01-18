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قناصل وممثلون عن دول أوروبية في المسجد الأقصى.. ماذا يريدون؟

زار وفد من قناصل وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى المسجد الأقصى، والتقوا مسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.