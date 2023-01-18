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عام 2022.. اليونسكو تعلن ارتفاع عدد جرائم قتل الصحفيين 50%

أعلنت منظمة اليونسكو ارتفاع عدد جرائم قتل الصحفيين 50% في عام 2022، وقالت إن نصف الصحفيين استُهدفوا خارج أوقات عملهم. وخلال عام 2022 قُتل 86 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام في العالم.