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ضغوط لتزويد كييف بدبابات من صنع ألماني

مع استعداد وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي (ناتو) للاجتماع يوم الجمعة المقبل في ألمانيا، تتعرض برلين لضغوط غربية للقبول بتزويد كييف بدبابات ليوبارد القتالية الحديثة لمواجهة القوات الروسية، في وقت..