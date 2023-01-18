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العراق.. السياب وإسهاماته في الشعر العربي

وضعت بطولة خليجي 25 مدينة البصرة في الواجهة، وقربتها إلى طيف واسع من الجمهور، كما سلطت الضوء على مشاهير المحافظة وأبرزهم الشاعر الراحل الكبير بدر شاكر السياب.