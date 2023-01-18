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الحصاد (2023/1/17)

تابع جلال شهدا في “الحصاد” (2023/1/17) المواضيع التالية: – استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل، يرفع عدد الشهداء هذا الشهر إلى 15. – كييف تنفي حصار القوات الروسية للمدينة في باخموت.