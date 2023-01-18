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أسباب تراجع الثروة السمكية في العراق

أصبحت الثروة السمكية في العراق غير قادرة على سد الحاجة الداخلية بسبب تراجع الإنتاج، نتيجة انخفاض مستوى المياه في أنهار العراق، والصيد الجائر بالسم والكهرباء.