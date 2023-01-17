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تعرف على أبرز الملفات ومواقف بين تركيا وإيران

ظلت العلاقات بين تركيا وإيران تعيش حالة جذب وتنافس شديدين تغذيها أسباب تاريخية وجيوسياسية، فيلتقي البلدان في مقاربتهما لملفات ويختلفان في أخرى.