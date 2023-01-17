تعرف على أبرز الملفات ومواقف بين تركيا وإيران

ظلت العلاقات بين تركيا وإيران تعيش حالة جذب وتنافس شديدين تغذيها أسباب تاريخية وجيوسياسية، فيلتقي البلدان في مقاربتهما لملفات ويختلفان في أخرى.
17/1/2023