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الحصاد (2023/1/17)

تناول حسن جمول في “الحصاد” (2023/1/16) المواضيع التالية: – القسام تعرض تسجيلا لجندي إسرائيلي أسير لديها. – أكثر من 40 قتيلا في هجوم روسي على دنيبرو (جنوبي أوكرانيا).