مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds 02:19

الجزيرة ترصد آثار القصف الروسي على مدينة باخموت

دمرت المدفعية الروسية مدينة باخموت الأوكرانية بصورة شبه كاملة، وفر معظم سكانها البالغ عددهم 70 ألفا، مراسل الجزيرة رصد آثار المعارك والدمار الذي خلفه القصف الروسي للمدينة.