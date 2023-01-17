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الأمطار الغزيرة تزيد من معاناة النازحين السوريين

أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات العائلات في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا تضررت بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية خيامهم.