الأمطار الغزيرة تزيد من معاناة النازحين السوريين

أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات العائلات في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا تضررت بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية خيامهم.
17/1/2023