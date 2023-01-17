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الأسير الفلسطيني أحمد العارضة يصدر ديوان شعر من داخل السجن

أصدر الأسير الفلسطيني أحمد العارضة ديوانا شعريا باسم “خلل طفيف في السفرجل”، يتحدث عن يافا قبل النكبة وبعدها، وعن أحلام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.