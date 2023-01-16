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الحصاد (2023/1/15)

تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة “الحصاد” المواضيع التالية: ـ بعد إعلانها السيطرة على سوليدار.. القوات الروسية تركز هجماتها على باخموت (شرقي أوكرانيا). ـ إسرائيل تواصل التصعيد في الضفة الغربية..