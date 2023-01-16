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قوات الاحتلال تهدم منشآت تجارية في بلدة حزما شمالي شرقي القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 30 منشأة تجارية مختلفة في بلدة حزما شمالي شرقي القدس المحتلة. وقال رئيس بلدية حزما إنه لم تكن هناك أي إخطارات بالهدم.