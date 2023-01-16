تونس.. نقص كبير في الأمطار وجفاف مستمر

تعاني تونس نقصا كبيرا في الأمطار منذ 7 مواسم وجفافا مستمرا للعام الثالث على التوالي، مما زاد المخاطر التي تحدق بالأمن الغذائي في بلد يعاني أصلا من أزمات اقتصادية.
16/1/2023