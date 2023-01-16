تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 01 minutes 57 seconds
01:57
القطري ناصر العطية يتوج بلقب رالي دكار للمرة الخامسة
توج السائق القطري ناصر العطية بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته مع نهاية المرحلة الـ14 والأخيرة في المملكة العربية السعودية التي تستضيف منافسات الرالي.
16/1/2023
facebook
twitter
whatsapp