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القطري ناصر العطية يتوج بلقب رالي دكار للمرة الخامسة

توج السائق القطري ناصر العطية بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته مع نهاية المرحلة الـ14 والأخيرة في المملكة العربية السعودية التي تستضيف منافسات الرالي.