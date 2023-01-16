القسام تنشر تسجيلا مصورا لجندي إسرائيلي أسير لديها

نشرت كتائب القسام -الذراع المسلح لحركة حماس- مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي لديها أفيرا منغستو، يطالب فيه إسرائيل بتحريره.
16/1/2023