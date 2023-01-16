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الأرصفة العائمة للغاز الطبيعي.. خطة برلين الاستباقية لضمان إمداد الغاز

استحدثت برلين خطة استباقية لضمان إمداد الغاز من خلال المحطات العائمة للغاز الطبيعي، وفق مدى زمني قصير، لمواجهة تهديدات موسكو بقطع الغاز عن ألمانيا.