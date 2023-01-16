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أزمة كورونا والتدابير الصينية

كشف مسؤولون في وزارة الصحة الصينية عن تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس كورونا بين الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2022 و12 يناير/كانون الثاني 2023، التفاصيل في تقرير سلام خضر.