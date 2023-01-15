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موريتانيا.. صحراء آدرار تجذب السياح الأوروبيين في فصل الشتاء

حذرت أكثر من دراسة من التأثيرات الضارة للتصحر في الدول العربية التي تعاني من هذه الظاهرة، لكن في موريتانيا جذبت صحراء آدرار السياح الأوروبيين الذين يجوبونها سيرا على الأقدام.