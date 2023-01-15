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مدينة مكناس المغربية.. تاريخ وإرث عريق

مدينة مكناس المغربية هي مدينة تاريخية عريقة، تم إدراج المدينة في لائحة التراث العالمي التابع لمنظمة العلوم والثقافة (يونسكو) كإرث حضاري مغربي فريد على مستوى العالم.