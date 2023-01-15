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مدينة البصرة العراقية.. حضارة وتاريخ

تستضيف مدينة البصرة (جنوبي العراق) النسخة الـ25 من كأس الخليج لكرة القدم، وتعد المنافسة مناسبة للتعريف بالمدينة التي تعتبر من بين أعرق المدن العراقية ببنيانها ومعالمها التاريخية.